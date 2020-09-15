Украина просит Беларусь не пропускать остающихся на границе хасидов

Несколько сотен ультаортодоксальных еврейских паломников застряли на украинско-белорусской границе из-за коронавирусного карантина.

Украинская сторона усилила охрану на границе, чтобы не допустить ее нелегального пересечения иностранцами, сообщили пограничные службы в Киеве во вторник, 15 сентября.

В этот же день Министерство иностранных дел Украины обратилось с ходатайством к Беларуси. Киев призвал белорусские пограничные службы не совершать оформление на выезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства, так как это противоречит постановлению украинского правительства, передает DW.

В связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса, Украина на период с 28 августа по 28 сентября запретила въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений. По оценке украинского МИДа, прибывшие на границу паломники к таким исключениям не относятся.

Тем временем сотни человек по-прежнему остаются между пунктами пропуска двух стран. На границе сейчас находятся более тысячи евреев, а всего на территории Беларуси застряли 4000 паломников. На появившихся в соцсетях видео с места событий видно, как люди сидят на улицах вместе со своим багажом, некоторые спорят с пограничниками.

Красный Крест планирует снабдить паломников палатками и продовольствием. Помочь хасидам вызвался и Гомельский облисполком. "Разворачиваем модули и палатки. Также принято решение о дополнительном подвозе продуктов. Мы сможем обеспечить питанием около 900 человек", - сообщил 15 сентября глава Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Хасиды начали собираться на украинско-белорусской границе 14 сентября, чтобы совершить традиционное паломничество в маленький украинский город Умань в двухстах километрах южнее Киева. Там паломники намеревались отпраздновать иудейский Новый год "Рош ха-Шана" и помолиться на могиле цадика Нахмана - основателя брацлавского хасидизма. В предыдущие годы на "Рош ха-Шана" в Умани собиралось более 30 000 человек. В этом году из-за введенного Киевом запрета на въезд ожидается около трех тысяч паломников.