Госпогранкомитет РБ: Ни один джип через границу с Украиной не проскочит

Госпогранкомитет Беларуси увеличил количество нарядов на государственной границе с Украиной. Решение принято в развитие ситуации с задержанием в Беларуси 33 охранников частной компании.

«В пунктах пропуска и на «зеленой» границе на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов», -говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«В рамках усиления пограничного режима на белорусско-украинской границе вводятся дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в погранзоне и полосе. Будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Беларусь через пункты пропуска», - также отмечается в сообщении.

«Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке», - также сказано в сообщении ведомства.