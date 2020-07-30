Последнее обновление: 30.07.2020 16:36

Госпогранкомитет РБ: Ни один джип через границу с Украиной не проскочит

Госпогранкомитет Беларуси увеличил количество нарядов на государственной границе с Украиной. Решение принято в развитие ситуации с задержанием в Беларуси 33 охранников частной компании.

«В пунктах пропуска и на «зеленой» границе на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов», -говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«В рамках усиления пограничного режима на белорусско-украинской границе вводятся дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в погранзоне и полосе. Будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Беларусь через пункты пропуска», - также отмечается в сообщении.

«Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке», - также сказано в сообщении ведомства.

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