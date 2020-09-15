На границе с Украиной застряли 150 евреев-хасидов

По состоянию на 14 сентября на границе с Украиной находились 150 хасидов, которых не впускает к себе Украина. Еще около 500 хасидов из США, Великобритании и Израиля «застряли» в Гомеле.

Они ехали в Украину к могиле Цадика Нахмана, но уперлись в закрытую из-за коронавируса границу.

Хасиды ежегодно приходят на могилу Цадика (праведника) Нахмана в украинском городе Умань. Они совершают паломничество на праздники, в том числе на Рош ха-Шана или «еврейский Новый год», который приходится на 18 сентября этого года.

Хасиды прилетели в Украину через Беларусь, чтобы попытаться попасть в Умань. Однако украинцы их не пускают. Хасиды пока обосновались в Пинске и Гомеле. В Гомеле они заняли практически все места в гостиницах, поселились в съемных квартирах и усадьбах.

28 августа Украина закрыла свои границы для иностранцев из-за новой вспышки коронавируса.

Вчера Погранкомитет Беларуси сообщил, что с 20.00 14 сентября приостановлен пропуск граждан и транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" (с белорусской стороны пункт пропуска "Новая Гута").