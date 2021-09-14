Последнее обновление: 14.09.2021 19:14

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием на границе с Беларусью

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с оружием на границе с Беларусью во время антитеррористических учений в Ровенской области.

"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Беларусью", - говорится в сообщении СБУ, передает ТАСС.

В СБУ уточнили, что тайник удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений.

Сотрудники спецслужбы изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технической экспертизы.

Сотрудники СБУ продолжают следственные действия по определению источника происхождения боеприпасов, лиц, причастных к обустройству тайника, и целей его использования. По факту обнаружения тайника открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование