Беларусь и Украина планируют провести демаркацию границы до 2026 года

Беларусь и Украина планируют провести демаркацию государственной границы до 2026 года. Соответствующий план утвержден на заседании совместной демаркационной комиссии, сообщил официальный представитель госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"Перспективный план демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной на 2018-2026 годы утвержден на 17-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло 26-27 июня в украинском Луцке", - рассказал Бычковский.

По его словам, в настоящее время демаркация проходит параллельно на нескольких участках границы.

Практические работы начались в 2014 году с вынесения линии границы с делимитационной карты на местность и ее закрепления временными знаками. Соглашение между правительством Беларуси и кабинетом министров Украины об утверждении положения о демаркации госграницы вступило в силу в ноябре 2014 года.

По информации пограничников, госграница между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 километра, из них 758,3 километра на сухопутном участке, 325,9 километра на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 километров по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая к госгранице территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов.