Власти РБ обещают дешевую электроэнергию для населения в 2019 году

Правительство Беларуси планирует уже в 2019 году перейти на единый тариф и снизить стоимость электроэнергии для населения, надеясь таким образом повысить спрос на будущую продукцию Белоруской АЭС.

"Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный, - заявил сегодня вице-премьер Владимир Кухарев во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса.

«После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах. Работаем с Министерством энергетики по тарифам на электроэнергию, которые составят конкуренцию тарифам на отопление. В ближайшее время придем к тарифам, которые будут снижены для домов с электрическим отоплением. Кроме того, строительство таких домов даст возможность значительно снизить объем средств, необходимых для строительства инфраструктуры", - добавил вице-премьер, которого цитирует БелТА.

По его словам, использование электрической энергии для отопления в купе с другими решениями позволит снизить затраты на инфраструктуру на 30-35%, что позволит снизить стоимость строительства индивидуальных жилых домов до 400 долларов за квадратный метр.

"Не надо прокладывать трубы, достаточно будет кабеля. Будем переходить на индивидуальные системы канализации с использованием септиков. Планируем, что весь комплекс мер позволит снизить затраты на сетевую инфраструктуру на 30-35%", - сказал Кухарев

«Диапазон цен показывает, что в готовом исполнении стоимость 1 кв.м составляет около $400 в эквиваленте. Речь идет о домах в индивидуальном исполнении. Когда будем переходить на серию, будем снижать эту цену, чтобы сделать дома максимально доступными для населения", - отметил вице-премьер РБ.