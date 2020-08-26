Марию Колесникову вызвали в СК для допроса

Члена Координационного совета Марию Колесникову вызвали в Следственный комитет для допроса. Об этом сообщил TUT.by юрист Максим Знак.

Сегодня в Следственного комитета давала показания лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, где ее ждали десятки человек.

Ранее в СК для дачи показаний вызывались экс-глава Купаловского театра Павел Латушко, лидер стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак и другие. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.