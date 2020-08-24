Координационный совет Тихановской запускает отзыв депутатов всех уровней

Представители Координационного совета, инициированного Светланой Тихановской, озвучили новые инициативы, которые помогут победившим на выборах сторонникам перемен обеспечить мирный переход власти в Беларуси.

В частности, речь идет о запуске процедур по отзыву депутатов нижней палаты белорусского парламента, которые пока не определись со своей позицией. Кроме того, запускается процедура по отзыву всех депутатов местных советов.

Помимо этого, вновь получает актуальность уже стартовавшая инициатива по проведению конституционного референдума.

Координационный совет по-прежнему призывает всех рабочих присоединятся к бессрочной забастовке, независимо от запугиваний или обещаний власти. При этом, посыл к действующим чиновникам, способных мыслить конструктивно звучит примерно так: каждая минута нахождения Лукашенко у власти несет огромные убытки для экономики, системы финансов и проблемы для работы предприятий.