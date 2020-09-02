Цепкало поддержал критику Тихановской в адрес штаба Бабарико

Участник президентской гонки и экс-глава ПВТ Валерий Цепкало поддержал Светлану Тихановскую, раскритиковавшую преждевременное решение штаба Бабарико начать процесс создания собственной партии «Вместе».

«Что касается политических партий, мне кажется это дело самих граждан. Единственное, мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношение того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей. Подадут заявку в министерство юстиции, министерство юстиции скажет — вы тут внесите такие-то изменения и люди, вместо того, чтобы решить главную проблему — это уход Лукашенко от власти, уход Лукашенко из Республики Беларусь, будут обсуждать вопросы чисто юридические, регистрационные, организационные, и так далее. Опасность в том, чтобы затянуть в юридический процесс политический протест», - заявил Цепкало.

Он также предостерег лидеров белорусской оппозиции от необоснованного доверия к заявлениям Лукашенко.

«…последние 8-10 лет Лукашенко время от времени поднимает вопрос о внесении изменений в Конституцию. Понятно, что это заканчивается ничем. Я абсолютно убежден в том, что сегодняшний вброс обсуждения Конституции — это попытка заболтать реальную проблему, которая существует в нашей стране. А реальна проблема — она выражена достаточно простым лозунгом, сформулированным народом, и смысл этого лозунга заключается - "уходи!" Это абсолютное желание большинства, 97 процентов белорусов, чтобы Лукашенко ушел от власти и дал нашему народу возможность нормально развиваться», - напомнил Цепкало.

«Сейчас все, что нацелено на нарастание протестного движения, все, что нацелено на подъем белорусского народа, все, что нацелено на организацию забастовок, демонстраций и массовых акций — это должно поддерживаться всячески. Все, что этому препятствует, я думаю должно просто отвергаться или быть перенесено на тот период, когда мы решим наши главные задачи», - подчеркнул он.