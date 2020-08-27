Координационный совет выступил против зеленых человечков на территории РБ

Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества.

ОБ этом говорится в заявлении Координационного совета.

«Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», - говорится в заявлении.

«Основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов», - отмечается в заявлении.

Координационный совет также поддержал позицию всех иностранных партнеров Беларуси, которые отмечают, что:

Происходящее в Беларуси является внутренним делом Беларуси, внешнее вмешательство в любой форме недоступно.

Власти следует слышать людей и вести диалог с представителями общества.

Все проблемы в Беларуси должны решаться мирным путем, экстремистских элементов в Беларуси нет, и так должно оставаться и впредь.

Координационный Совет подтверждает, что проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

Координационный Совет не ставит своей целью получение власти, изменение конституционного строя и внешнеполитического курса, высказывает позицию и ведет свою работу в рамках закона. Все обвинения в использовании Координационным Советом неконституционных способов и не предусмотренных законом инструментов являются ложными, что подтверждается программными документами и разъяснениями членов Президиума Координационного совета.

Поскольку Координационный Совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному Совету и т.п.

Координационный Совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении. Координационный Совет будет выполнять только те функции, которые предусмотрены Регламентом. Цель Координационного Совета — выражать позицию белорусского общества.

Только внутренний диалог может быть решением для выхода из политического кризиса», - говорится в заявлении.