Колесникову допрашивали в СК Беларуси около двух часов

На допросе в Следственном комитете 27 августа координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Мария Колесникова отказалась свидетельствовать против себя.

Об этом она сообщила после допроса журналистам, которые ожидали ее у здания СК.

«Все прошло очень хорошо, — рассказала Колесникова. — Я воспользовалась своим правом, которое дано мне Конституцией, 27-ой статьей, не свидетельствовать против себя. Также я дала подписку о неразглашении, поэтому не могу ничего говорить о том, как шел процесс. Я нахожусь в качестве свидетеля», передает БелаПАН.

Колесникова не стала отвечать на вопрос, почему она в таком случае находилась в СК около двух часов, и как она видит дальнейшее развитие событий по этому уголовному делу, сославшись на подписку о неразглашении.

На вопрос, оказывалось ли на нее давление, Колесникова ответила: «Со мной абсолютно вежливо обращались». При этом она добавила, что «на всех белорусов последние 26 лет оказывается давление, особенно — последние три месяца».

Колесникова затруднилась ответить на вопрос, дойдет ли это уголовное дело до суда.

По поводу дальнейших действий КС она сказала: «Думаю, будем следить за тем, что происходит, и реагировать на это».

Пресс-служба КС сообщила, что сегодня Колесникова записалась на прием к председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу «по фактам смертей и насилия в отношении граждан».

КС создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое заседание совета прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).