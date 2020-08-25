Последнее обновление: 25.08.2020 19:14

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова получила 10 суток административного ареста

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова получила 10 суток административного ареста.

Решение об аресте вынес судья Заводского района г.Минска Дмитрий Остапенко.Ковалькова обвиняется в организации несанкционированного массового мероприятия и неповиновения законным требованиям милиции.

Ольга Ковалькова была задержана вместе с главой стачкома МТЗ Сергеем Дывлевским возле проходной МАЗ, куда оба пришли поддержать работников МАЗа.

Сергей Дылевский также приговрен к 10 суткам административного ареста.

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