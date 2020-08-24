В Беларуси задержаны члены Координационного совета

Белорусские правоохранители задержали на проходной МТЗ двух членов Координационного совета, инициированного Светланой Тихановской, - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

В ГУВД Минска подтвердили факт задержания, а также сообщили о начале административного процесса за организацию несанкционированного мероприятия.

"На них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе", - сообщили в Координационном соввете.

Кроме того, член президиума Координационного совета Лилия Власова вызвана на допрос в Следственный комитет РБ.