Последнее обновление: 24.08.2020 12:12

В Беларуси задержаны члены Координационного совета

Белорусские правоохранители задержали на проходной МТЗ двух членов Координационного совета, инициированного Светланой Тихановской, - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

В ГУВД Минска подтвердили факт задержания, а также сообщили о начале административного процесса за организацию несанкционированного мероприятия.

"На них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе", - сообщили в Координационном соввете.

Кроме того, член президиума Координационного совета Лилия Власова вызвана на допрос в Следственный комитет РБ.

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