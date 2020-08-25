Верховный суд Беларуси отказал белорусам в легитимном разрешении политического кризиса

Верховный суд Беларуси окончательно похоронил надежды белорусов на возможность легитимного разрешения политического кризиса в стране.

ВС отказал в возбуждения дела о признании недействительными итоги выборов в Беларуси сразу по трем жалобам: Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Андрея Дмитриева.

Если бы Верховный суд признал недействительными итогов выборов, то в Беларуси были бы назначены новые выборы. Теперь, легитимных способов власти в стране, где легитимность уже давно не живет, попросту не осталось.