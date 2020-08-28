Старший сын Лукашенко советует «оппонентам» «взять себя в руки»

Виктору Лукашенко пришлось сегодня лично впрягаться за отца через участие в ябатькином велопробеге. Перед пробегом ябатек он позволил себе советы белорусской оппозиции на камеру прикорытника RT.

«Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были», - сказал «демократ» Виктор Лукашенко, которому пришлось мотоцикл на велосипед.

«Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению», - добавил он камеру RT.

Лукашенко решил показать старшего сына на территории Беларуси, демонстрируя таким образом свою способность обуздать ситуацию. В день выборов, 9 августа, появилась информация о том, что Виктор Лукашенко улетел в Турцию.