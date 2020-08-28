Последнее обновление: 28.08.2020 23:16

Старший сын Лукашенко советует «оппонентам» «взять себя в руки»

Виктору Лукашенко пришлось сегодня лично впрягаться за отца через участие в ябатькином велопробеге. Перед пробегом ябатек он позволил себе советы белорусской оппозиции на камеру прикорытника RT.

«Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были», - сказал «демократ» Виктор Лукашенко, которому пришлось мотоцикл на велосипед.

«Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению», - добавил он камеру RT.

Лукашенко решил показать старшего сына на территории Беларуси, демонстрируя таким образом свою способность обуздать ситуацию. В день выборов, 9 августа, появилась информация о том, что Виктор Лукашенко улетел в Турцию.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование