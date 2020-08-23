Витебский врач выступил против жестокости силовиков после выборов

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов выступил с заявлением о том, что он думает о ситуации в Беларуси после президентских выборов.

Дктор Мартов из Витебска был первым медиком в стране, кто в апреле этого года, в разгар эпидемии коронавируса, не побоялся публично озвучить свой взгляд на то, что происходило тогда в больницах. Письмо Мартова опубликовал сайт tut.by:

«Более 10 лет назад в Витебске два «мента» (другого слова нет) жестоко избили моего коллегу-хирурга. Когда он стал умирать, его привезли к нам же — в Витебскую БСМП. Тяжкие телесные повреждения, многочасовая операция. Мой друг и коллега остался тогда без почки, но выжил.

Больше года его родственники ходили по инстанциям, чтобы привлечь садистов к ответу. Система МВД изо всех сил защищала «честь мундира». Беда была в том, что два «мента» били человека не на улице и не в подворотне, а в РОВД. Был выходной, дежурил заместитель начальника РОВД по воспитательной работе. Поэтому дело приобрело неприятный оборот. И только через год виновные понесли заслуженное наказание.

Сейчас в Беларуси произошли в тысячу раз более страшные события. Людей били нарочито, для устрашения, для острастки. Били и протестующих из-за результатов выборов, и случайных прохожих. Некоторые погибли, многих покалечили.

Устрашение — по-латыни «террор». Все должны были всё понять. Но мы, белорусы, не согласились, что это «правильно», и отказались «всё понимать».

Я уверен: в конце концов все это получит правовую оценку. Пусть не от тех, кто это беззаконие санкционировал и допустил. И не от тех, кто эти преступления, документированные и многими фактами подтверждаемые, сейчас пытается «затушевать». Насильник всегда после преступления пытается убедить жертву, что «ничего страшного не произошло».

Нет! Эти преступления не имеют срока давности. Никто не забыт, ничто не забыто. Уж кого-кого, а фашистов и карателей в Беларуси не потерпят! Я хочу особо подчеркнуть, что речь идет именно о тяжких преступлениях и о попытках эти преступления скрыть.

Есть люди — сторонники Лукашенко. Есть они и среди моих знакомых и друзей. Два очень уважаемых мною коллеги — профессора хирургии Анатолий Щастный и Олег Руммо — были доверенными лицами Лукашенко на выборах. У меня лично к ним нет вопросов. Я и сам вполне мог бы, исходя из геополитических раскладок, проголосовать за Лукашенко.

Водораздел проходит не между сторонниками Лукашенко и его противниками, а между уголовными преступниками и людьми разных взглядов, которые не совершали уголовные преступления. И вот теперь медработники выходят на улицы с лозунгом «Медики против насилия!».

Я плохо представляю тех людей, кто пытается оправдать тот ужас, который произошел. Что здесь можно оправдать?

Некоторые произносимые сейчас дикие лозунги могли написать профессиональные пропагандисты, но не живые люди: «С насилием разберемся потом, сейчас главное — стабильность!», «Спасибо милиции за подавление беспорядков!» и так далее.

В медицине уже более 20 лет действует правило: в случае поступления человека с травмой, если врач подозревает ее криминальный характер, он обязан сообщить об этом случае в РОВД, и милиция незамедлительно проводит судмедэкспертизу. Во время и после выборов это правило (совместный приказ Минздрава и МВД) не действовало?

Против беззакония в Беларуси, как в любой другой цивилизованной стране, выстроена стройная система поддержания правопорядка: на страже стоит прокуратура, расследование проводит Следственный комитет. Где это все? Где их реакция?

Вся система государства, которая построена на праве, подняла руки перед бесчинствующими молодчиками, которых готовил, возглавлял и теперь прикрывает министр МВД Караев?

Медики выступили, выступают и будут выступать против насилия. Нас не сбить с темы: произошедшее нельзя забыть, заретушировать, нельзя объявить «небывшим».

Преступления совершены — и виновные будут наказаны. Один из главных принципов юриспруденции — неотвратимость наказания. Мы БУДЕМ жить в правовом социальном государстве, как написано в нашей Конституции. Только так!»