Лукашенко подписал указ об увольнении Игоря Лещени с должности посла Беларуси в Словакии

Игорь Лещеня освобождён от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике.

Лещеня стал первым белорусским дипломатом, не признавшим победу Лукашенко на выборах и осудившим зверство омоновцев против белорусских граждан.

Между тем, сам Игорь Лещеня записал новое видеообращение, в котором заявил, что власть обязана вместе с представителями гражданского общества обязана провести открытое расследование по всем заявлениям о пытках и издевательствах.

"Сегодня вечер. 23 августа. Воскресенье. Я пока в Братиславе, но очень скоро буду в Беларуси. Имеется слишком много причин дополнительно остановиться на тех темах, о которых я говорил 15 августа. Насилие и безопасность.

В Беларуси власть много говорит о вмешательстве во внутренние дела извне. Как дипломат со стажем я был бы удивлен, если бы кто-то в самом деле не попытался воспользоваться накопившимся у людей недовольством.

Но усилия всех мировых разведок вместе взятых не достигнут того эффекта, который могут иметь неадекватные действия силовиков против демонстрантов и просто любопытных.

Были телеизвинения перед теми, кто «случайно попал под раздачу», был призыв простить милиционеров, если они где-то ошиблись и заявления о том, что около половины фото пострадавших – это «фейки».

Я был воспитан в уважении к военным и чуть ли не в дошкольном возрасте мог поразить любого знаниями о Великой Отечественной войне. Дипломатия, кстати, как и политика, - это очень точная наука подбора слов и смыслов. И 15 августа я специально сказал. Не все. Ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД.

Но ошибка – это, наверное, когда разок случайно кому-то досталось дубинкой. Информация о похожих издевательствах из разных городов говорит о некоей системности. И это означает, что в определенной ситуации на месте избиваемых могут оказаться и те, кто сейчас враждебно смотрит на участников нынешних демонстраций.

Это все слишком серьезно. Прежде всего, это не должно повторяться. Есть же и национальные, и международные нормы обращения с задержанными. Главное – общество с этим уже не сможет смириться. И, прежде всего, в интересах власти честно разобраться со всеми резонансными историями. Показать, что – «фейк», а что – должностное преступление.

Власть вместе с представителями гражданского общества обязана провести открытое расследование по всем известным заявлениям о пытках и издевательствах. Должна быть создана специальная комиссия из представителей гражданского общества, МВД, Прокураторы, Следственного комитета, врачей, известных белорусов. Как обласканных властью, так – и не очень. А вот возглавлять ее должен точно не чиновник. Я думаю, что объективно расследовать все эти случаи на национальном уровне – дело чести и престижа.

… <> я сегодня просмотрел видеозаявление Министра обороны Республики Беларусь. Что здесь можно сказать?

Память о подвиге и трагедии Великой Отечественной войны – это свято. А вот тема национальных флагов – это отдельный серьезный разговор. От этого заявления – несколько шагов до того, чтобы объявить демонстрантов с бел–чырвона–белыми флагами пособниками фашистов и начать освобождать от них Беларусь.

Я очень надеюсь, что вернусь в Беларусь, где не будет военного положения, где человек в погонах и с оружием в руках не будет стрелять в человека без оружия, который погоны никогда не носил.

Насилие и кровь – это то, от чего не отмыться".