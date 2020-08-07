Последнее обновление: 07.08.2020 15:38

Концерты «За Беларусь» отменяют по всей стране

Белорусские власти предпринимают экстренные меры, призванные оповестить граждан об отмене широко разрекламированных концертов с участием музыкантов и артистов из разных стран, анонсированных на вечер 8 августа.

«Просим организовать широкое информирование населения об отмене праздничного концерта в Витебске 8 августа с использованием различных средств коммуникации (звуковой трансляции, бегущей строки, текстовых объявлений)», - говорится в письме Витебского облисполкома в адрес СМИ.

На данный уже известно об отмене концертов в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле. В Минске у Дворца спорта уже начали разбор сцены.

Причина отмены концертов - отказ артистов и музыкантов петь «за Лукашенко» в канун выборов в Беларуси.

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