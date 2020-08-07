Равков сравнивает установки сторонников перемен близкими к нацизму

Глава Совбеза Беларуси Андрей Равков выдал очередной пост в Facebook, который заставляет задуматься о том, насколько этот человек соответствует занимаемой им должности. Ведь обвинение в адрес заметной части населения страны с намеками на нацизм и есть попытка спровоцировать гражданскую войну.

«Не могу не обратить внимание на стремление особенных крикунов все же провести разделительные линии в обществе. По принципу «мы – вот такие, значит хорошие, а кто не такой – абсолютно все плохие». Заметьте, что эта установка сродни нацизму. Особенно с учетом того, что никакое вы не большинство. Имею в виду вы – крикуны. Да, есть люди с разным мнением, но все мы – одно целое. Не надо разделять общество по каким-то вами придуманным признакам. С этого начинались гражданские войны, вы этого хотите?», - пишет Равков.

«Еще беспокоит подход участников сегодняшней такой вот протестной агитации ко взглядам на перспективы развития страны. «Вместе», «перемен». С кем вместе? Каких именно перемен? Вы несете людям пустой фантик от конфеты. И это уже не шутка, это – обман!»…

Впрочем, не совсем понятно, зачем Андрею Равкову нужны подобные публикации. Ведь как пишет тг-канал Трыкатаж, Андрей Равков сообщил ближайшему окружению, что написал рапорт на увольнение «по состоянию здоровья».