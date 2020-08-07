«Честные люди»: Во 2-й день голосования официальная явка в 2 раза превысила реальную

Во второй день досрочного голосования, 5 августа, официальные данные о явке на выборах президента РБ чуть более чем в 2 раза превысили данные наблюдателей. Об этом говорится в сообщении инициативы «Честные люди» по итогам 2-го дня досрочного голосования.

Так, по 645 избирательным участкам суммарная явка за второй день досрочного голосования по версии УИКов составила 66 937 избирателей, по подсчётам наблюдателей – всего 33 283 человека.

На отдельных участках 5 августа наблюдатели зафиксировали завышение явки в 5-10 раз. На участке для голосования № 46 в Гомеле по данным комиссии 5 августа проголосовали 474 избирателя, хотя наблюдатели насчитали только 42 избирателей за день. На участке для голосования № 42 в Гомеле указано 180 избирателей согласно протоколу комиссии, в то время как наблюдатели насчитали 34 человека. Оба участка располагаются в средней школе №66.

По итогам первого дня досрочного голосования наблюдатели платформы «Честные люди» собрали информацию по 605 участкам по всей стране. Информация избирательных комиссий и независимых наблюдателей совпала на 65%.