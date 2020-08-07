Последнее обновление: 07.08.2020 12:32

Глава штаба Черечня задержан в Столбцах

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в Столбцах.

Лысенков – доверенное лицо и начальник штаба кандидата Сергея Черечня. В рамках досрочного голосования он был наблюдателем на участке для голосования в родных Столбцах.

Один из сотрудников правоохранительных органов, которые задерживали Лысенкова, сообщил, что в отношении его начат административный процесс по подозрению в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Лысенкова доставили в Столбцовский РУВД якобы для проведения проверки.

Ранее по теме




blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование