Глава штаба Черечня задержан в Столбцах

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в Столбцах.

Лысенков – доверенное лицо и начальник штаба кандидата Сергея Черечня. В рамках досрочного голосования он был наблюдателем на участке для голосования в родных Столбцах.

Один из сотрудников правоохранительных органов, которые задерживали Лысенкова, сообщил, что в отношении его начат административный процесс по подозрению в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Лысенкова доставили в Столбцовский РУВД якобы для проведения проверки.