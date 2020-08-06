Последнее обновление: 06.08.2020 14:27

За 2 дня досрочки зафиксированы более 3 тыс. нарушений законодательства на выборах

За 2 дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси наблюдатели инициативы «Честные люди» зафиксировали в общей сложности 3056 нарушений избирательного законодательства

«14 аккредитованных наблюдателей из числа Честных людей задержаны. Трое из них отпущены после беседы, 11 задержаны до суда или уже отбывают наказание до 10 суток», - говорится в сообщении пресс-службы инициативы.

«Сегодня наблюдатель Кришталь Петр Анатольевич в Гродно задержан в 8.40 утра. Еще до начала работы участка. Причины не известны», - сказано в сообщении.

УИК №47 в Заславле вынес решение о сокращении наблюдателей на участке до одного человека во время досрочного голосования, не более двух человек - в день выборов. УИК не обладает такими полномочиями и это решение является нарушением законодательства.

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