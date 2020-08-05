В Гомеле независимых наблюдателей лишают аккредитации. Они наблюдают за выборами в основном из коридоров или на ступеньках зданий, так как председатели комиссий руководствуются постановлением ЦИК и пускают на участок только трех наблюдателей.

Как правило, это наблюдатели от БРСМ, «Белой Руси», иных провластных организаций, сообщает БелаПАН.

Татьяна (фамилию просила не называть) наблюдала из коридора за избирательным процессом на участке № 4 Железнодорожного района. Председатель участковой комиссии Владимир Межевич сообщил наблюдателю, что она лишена аккредитации, так как «на нее есть три докладные записки» и она «заходила на участок и подходила к столам», чем нарушила Избирательный кодекс.

Татьяна предоставила аудиозапись разговора с председателем комиссии. Председатель комиссии отказался показать протокол о лишении наблюдателя аккредитации, хотя предложил обжаловать его в вышестоящей инстанции.

«Я ничего не нарушала. Не подходила к столам, наблюдала из коридора, мне председатель комиссии даже не стал объяснять, за что меня лишили аккредитации», — рассказала Татьяна.

Также лишили аккредитации, не дав копию протокола заседания комиссии, наблюдателя Станислава на участке № 24 Железнодорожного района. «Сначала я стоял в коридоре, так как на участке мне не было места. Потом пришла какая-то женщина, видимо из администрации гимназии, и сказала, что я мешаю. Она привела уборщиц и приказала им мыть пол. Я переместился в фойе. Она сказала уборщицам, чтобы и в фойе мыли пол, хотя они утверждали, что "зачем, мы же его уже мыли". Я ушел на крыльцо. Подошла какая-то женщина, стала меня фотографировать прямо в лицо и упрекать, что я считаю голоса и нарушаю закон. Потом пришел председатель комиссии и объявил, что лишает меня аккредитации», — рассказал Станислав.

Председатель комиссии отказался предоставить копию протокола, лишь дал почитать ее наблюдателю. «Я только прочитал, что я "препятствовал проходу граждан на участок". Это просто игра в одни ворота», — добавил Станислав.

Напомним, на нынешних президентских выборах зарегистрировано рекордное количество национальных наблюдателей. На 3 августа избирательные комиссии аккредитовали 48 642 национальных наблюдателя, свидетельствуют данные ЦИК.

22 июля ЦИК принял постановление, согласно которому количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента (9 августа) не должно превышать пяти, в дни досрочного (4—8 августа) — трех.

Предложение об ограничении количества наблюдателей внесла председатель комиссии Лидия Ермошина, пояснив необходимость таких мер эпидемиологической ситуацией и заботой о безопасности членов избиркомов.