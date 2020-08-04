Честные люди уличили десятки членов избиркомов в незаконной агитации за Лукашенко

Инициатива «Честные люди» обнаружили, что несколько десятков членов общественного объединения «Белая Русь», включенные в состав избирательных комиссий, допустили нарушение избирательного законодательства, приняв участие в агитационных мероприятиях.

«Нас всех очень расстроила обнаруженная ситуация, связанная с организацией «Белая Русь»: некоторые члены участковых избирательных комиссий, сознательно или нет, нарушили избирательный кодекс нашей страны проводя агитацию за кандидата в президенты Александра Лукашенко. Нарушена статья 37 Избирательного кодекса РБ, которая гласит, что лица, входящие в состав комиссии, не имеют права принимать участия в агитации за или против кандидата в президенты Республики Беларусь», - говорится в сообщении пресс-службы инициативы.

«В связи с этим мы обратились в районные органы и призвали их применить в отношении этих членов УИК статью 36 Избирательного кодекса РБ: она гласит, что полномочия лица, входящего в состав комиссии, прекращаются органами, образовавшими комиссию, при нарушении этим лицом требований настоящего Кодекса или систематическом неисполнении им своих обязанностей», - отмечается в сообщении.

На данный момент «Честные люди» подготовили 24 комплекта документов по следующим членам УИК, допустившим нарушение законодательства:

1. Лоевская районная комиссия по выборам Президента Республики - Гаврильков Дмитрий Владимирович - Зам. председателя комиссии

2. Участковая избирательная комиссия Заводского района г.Минска № 64 - Бойко Николай Иванович - Председатель комиссии

3. Гродненская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь - Будник Александр Николаевич - Член комиссии

4. Московская районная в г. Минске комиссия по выборам Президента Республики Беларусь - Кузнецов Ярослав Олегович - Член комиссии

5. Участковая избирательная комиссия Советского района г.Гомель №18 - Левинский Игорь Анатольевич - Председатель комиссии

6. Житковичская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь - Матарас Александр Васильевич - Член комиссии

7. Участковая избирательная комиссия мядельского района №1 - Леоник Анатолий Владимирович - Член комиссии

8. Участковая избирательная комиссия Железнодорожного района г. Гомель №47 - Анихимовская Екатерина Михайловна - Зам. председателя комиссии

9. Участковая избирательная коммисия Лоевского района №2 - Суржик Вячеслав Гаврилович - Член комиссии

10. Участковая изберательная комиссия Логойского района №1 - Парфенкова Ирина Викторовна - Член комиссии

11. участковая избирательная комиссия Лоевского района №1 - Петрусевич Сергей Витальевич - Член комиссии

12. Могилёвская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь - Короткевич Инна Федоровна - Член комиссии

13. участковая избирательная комиссия Московского района г. Минска №82 - Жарикова Наталья Анатольевна - Член комиссии

14. Участковая избирательная комиссия Фрунзенского района г. Минска №89 - Смирнова Светлана Николаевна - Член комиссии

15. Зельвенская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь - Роля Тамара Михайловна - Член комиссии

16. Зельвенская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь - Серик Лилия Петровна - Член комиссии

17. Участковая избирательная комиссия Костюковичского района №7 - Науменко Татьяна Владимировна - Член комиссии

18. Участковая избирательная комиссия Советского района г. Минска №47 - Бесько Оксана Анатольевна - Председатель комиссии

19. Участковая избирательная комиссия Лоевского района №3 - Повисок Вера Павловна - член комиссии

20. Сморгонская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь - Ивашко Виталий Иванович - Член комиссии

21. Участковая избирательная комиссия мядельского района №2 - Климович Вячеслав Петрович - Председатель комиссии

22. Участковая изберательная комиссия Логойского района №3 - Дашкевич Илья Валерьевич - Член комиссии

23. Участковая избирательная комиссия Московского р-на г. Минска №24 - Горегляд Игорь Михайлович - Член комиссии

24. Участковая избирательная комиссия Центрального районна г. Гомель №47 - Кулаго Ольга Константиновна - Член комиссии.

По данным наблюдателей из инициативы "Честные люди" всего было отмечено порядка 50 членов избирательных комиссий, принявших участие в агитации за кандидата Лукашенко. По ним информация уточняется.