Дмитриев принес трибуну к Дому правительства для обращения к народу и парламенту

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев, стоя у здания Дома правительства, призвал депутатов назначить новые президентские выборы. Команда Андрея Дмитриева принесла к Дому правительства трибуну, чтобы он выступил с нее.

Кандидат заявил, что сегодня — старт досрочного голосования, и сегодня же «старый президент решил обратиться к народу и парламенту с речью». Поэтому он решил тоже обратиться к народу и парламенту как кандидат в президенты, передает tut.by.

«Выбор — вот главное слово этой недели. Нам уже всем ясно, что выборы будут судьбоносными, как бы они ни закончились. Нам всем ясно, то, что произойдет 9 числа, изменит нас, изменит Беларусь. Депутаты сегодня собрались не здесь, хотя, давайте будем честными, от отсутствия или присутствия их в этом зале в стране многое не меняется. Многие из них рассчитывали послушать старого президента, поесть в кафешке Минска и поехать домой, но так сегодня не получится. Я считаю, что депутатам, как и всем белорусам, нужно делать свой выбор — голосовать. Если бы их не созвали так срочно, мы бы не вспомнили, какой властью, обладает парламент. Их не было, когда в стране шли протесты против тунеядского декрета, когда люди умирали от коронавируса. Я обращаюсь к депутатам Палаты представителей, воспользуйтесь той властью, которая у вас есть, предотвратите национальную катастрофу, выберите стать частью общего движения за нового президента, назначьте сегодня новые выборы, у вас есть такая возможность. Новые выборы дадут новый старт стране», - заявил Дмитриев.

Кандидат также добавил, что в переизбрании нуждается не только президент, но и парламент, поэтому, помимо президентских выборов, после 9 августа надо провести и парламентские.

Дмитриев считает, что необходимо создать парламентскую комиссию по расследованию действий власти во время коронавируса, чтобы белорусы знали каждого, кто принимал решения, «кто затыкал рты врачам, не давал озвучивать настоящие цифры».

Дмитриев возмутился огромным счетом налогов, который выставили прихожанам за Красного костел.

«Это политически мотивировано, это случилось после слов «голоса надо считать честно», потому что так говорит заповедь — «не лги». По-моему, за такие проповеди надо говорить спасибо. Я выбираю тех, кто за честные выборы, и уверен, что за такие слова Красному костелу надо выставлять не счета, а наши слова благодарности за такую позицию», — сказал Дмитриев.

Кандидат отметил, что сегодня все списывается на коронавирус: невозможность наблюдать за выборами, экономический кризис и другие проблемы.

«Последние десять лет нет никакого роста, сплошные проблемы. Недавно он объявил, что у нас средняя зарплата — тысяча рублей. Александр Григорьевич, очнитесь. У тех, кто сидит перед вами, я думаю, уже и больше, и не в рублях. Но у тех, кто живет в Беларуси там, где вы не делаете ремонты, там, где у нас разбитые детские площадки, сегодня зарплата 500 рублей», — заявил Дмитриев.

Он также обратился к членам избирательных комиссий, попросив их не фальсифицировать выборы.

Сегодня Лукашенко обратится к народу и парламенту. Мероприятие пройдет во Дворце Республики, куда пригласили 2,5 тысячи чиновников со всей страны.