Тихановская ответила Лукашенко на слова о трех несчастных девочках

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ответ на высказывания Лукашенко в послании чиновникам и парламенту напомнила, как она с соратницами была вынуждена вступить в кампанию из-за самого Лукашенко.

Лукашенко допустил оскорбления в адрес объединенной команды оппозиции.

«Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете: выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить... Они же не понимают, что говорят и что творят», — заявил Лукашенко.

«Я не смотрела полностью его обращение, но эти слова слышала. О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать... Но о том, что три девчонки, ну не соврал же... Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин», - прокомментировала Тихановская слова Лукашенко (цитата РБК).