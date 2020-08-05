Тихановская просит Меркель утихомирить Лукашенко

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская попросила канцлера Германии Ангелу Меркель связаться с Лукашенко и передать белорусскому правителю следующее послание:

"Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим - это честные выборы. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали", - озвучила свое послание Светлана Тихановская в интервью газете Bild.

Она призналась, что испытывает страх, поскольку видит, что Лукашенко "готов сделать все, чтобы остаться у власти". Тихановская сказала, что страх стал ее "постоянным спутником".

В интервью Тихановская также посетовала на тяжелую экономическую обстановку в стране и обвинила Лукашенко в коррупции.