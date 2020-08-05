ЦИК РФ не будет отправлять наблюдателей на выборы в Беларусь

Центризбирком России не получал официального приглашения от белорусских коллег для участия в наблюдении за выборами президента Беларуси и принял решение не направлять туда своих наблюдателей, чтобы не ставить под угрозу их здоровье и личную безопасность из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Во-первых, ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года", - заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, "в этом году также не имеют возможности прибыть в Беларусь в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием".

"Вместе с тем, ЦИК РФ не считает возможным направить в Беларусь своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Беларуси к коронавирусной пандемии", - добавила Памфилова.

"Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не имею права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег", - заключила глава ЦИК.

Заявление Памфиловой следует рассматривать как явный намек на то, что Россия не признает легитимность очередного переизбрания Лукашенко.