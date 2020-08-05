ЦИК РБ и его сеть избиркомов нарисовали 4,98% явки в первый день досрочного голосования

Явка в первый день досрочного голосования, 4 августа, на выборах президента Беларуси составила 4,98%, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 4,77%, в Брестской области - 4,23%, Витебской - 5%, Гомельской - 7,55%, Гродненской - 3,39%, Минской - 4,69%, Могилевской - 4,66%, передает Интерфакс-Запад.

Между тем, вчера инициатива «Честные люди» сообщила о том, что данные участковых избиркомов заметно расходятся с данными наблюдателей.

«Наблюдатели отмечают серьезное несовпадение данных: количество проголосовавших на участке, указанных в протоколах, по мнению наблюдателей сильно завышено», - сообщила вчера пресс-служба инициативы.

Расхождения по участкам выглядят, например, так:

1. 14 участок Ленинский район Минск / наблюдатель насчитал 38 / в протоколе 130

2. 68 участок Ленинский район Минск / наблюдатель насчитал 65 / в протоколе 121

3. 70 участок Первомайского района / наблюдатель насчитал 30 зашедших в здание / в протоколе 247

4. 5 участок Октябрьский район / наблюдатель насчитал 24 /в протоколе 104

5. 66 участок Московский район / наблюдатель насчитал 32 / в протоколе 131

6. 31 участок Ленинский район / наблюдатель насчитал 51 / в протоколе 165/

19 участок д. Смиловичи Червенский район. Явка по подсчетам наблюдателей 21. По протоколу 164/

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00. На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.