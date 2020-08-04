Телеканал ОНТ отмахнулся от ответственности за сюжеты о Бабарико

Телеканал ОНТ ответил на коллективное обращение граждан по поводу публикации сюжетов о Викторе Бабарико. В ответе телеканал сослался на статью 52 закона о СМИ

"Согласно ст. 52 закона, журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов", - ответил телеканал.

Помимо сведений от государственных органов, официальных информационных сообщений и материалов, а также дословного воспроизведения официальных выступлений должностных лиц, в сюжетах о Викторе Бабарико прозвучало немало утверждений, домыслов, умозаключений, выводов и обвинений, которые не являются частью предоставленных сведений. Надо полагать, что тележурналисты, озвучивавшие подобные утверждения, домыслы, умозаключения, выводы и обвинения, являются сотрудниками правоохранительных органов по совместительству, что позволяет им не нести ответственность за сказанное.