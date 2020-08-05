Цепкало призвал Путина осудить проводимую Минском антироссийскую политику

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало написал письмо Владимиру Путину, в котором призвал поддержать проведение в Белоруссии свободных выборов и осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику».

В открытом письме, которое адресовано Владимиру Путину и «братьям-россиянам», политик просит не подставлять в очередной раз плечо Александру Лукашенко, но «поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику».

«Наши народы объединяют общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть», — говорится в письме, которое цитирует РБК.

Цепкало также назвал неадекватным поведение белорусских властей по отношению к России, примером которого является задержание 33 россиян, которых белорусские власти назвали наемниками ЧВК Вагнера. По его мнению, их арестовали «по надуманным обвинениям».

«Этих мужчин жестко, унизительно, под камеры задержали и поместили под стражу, к ним не допустили сразу представителей российского посольства. Очевидно, что этих россиян Лукашенко решил «грязно» использовать в своих внутриполитических играх для борьбы с альтернативными кандидатами и ужесточения им уголовных статей. Сегодня, выступая перед Национальным собранием и приглашенными во Дворце республики, он снова упрекнул российские власти во лжи, когда говорил о целях появления российских «наемников» в Беларуси», — написал Цепкало.