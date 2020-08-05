Последнее обновление: 05.08.2020 11:18

Власти Слуцка и Солигорска сорвали агитационные митинги Светланы Тихановской

Власти Слуцка отказали в проведении предвыборного митинга сторонникам кандидата в президенты страны Светланы Тихановской из-за срочного ремонта.

Как сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, был получен официальный отказ, "хотя это абсолютно незаконно".

В документе, выданном Слуцким районным исполнительным комитетом, сказано, что проведение агитационного митинга на площадке у Молодежного центра невозможно, поскольку "в связи с возникшей срочной необходимостью проведения ремонтных работ на данной площадке будет работать крупногабаритная техника".

К месту проведения митинга были подогнаны автозаки, там находился ОМОН. Организаторам митинга пришлось отменить его в последний момент, когда на мероприятие уже собрались люди. Сотрудники ОМОНа начали задерживать собравшихся.

Штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской пришлось вслед за Слуцком отменить намеченный на вечер 4 августа агитационный пикет в Солигорске.

«Заранее нами было подано уведомление о проведении данного мероприятия. Однако сегодня, когда наша команда приехала на площадку стадиона "Строитель", выяснилось, что там прорвало трубы, ведутся какие-то ремонтные работы, нет воды. Нас проинформировали, что проведение мероприятия невозможно», — сказала в видеообращении доверенное лицо и координатор штаба Тихановской Ольга Ковалькова.

По ее словам, десять человек из числа организаторов, которые пришли заранее к месту пикета, милиция «просто разогнала». В связи с этим Ковалькова призвала жителей Солигорска, которые планировали посетить мероприятие, оставаться дома.

«Мы сделали все возможное, чтобы Светлана могла встретиться с жителями Солигорска, однако власти города создали препятствия для проведения мероприятия, и вся ответственность за эти действия лежит на райисполкоме и сотрудниках милиции», — подчеркнула она.

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