В мире число заражений коронавирусом превысило 19,54 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 19545329 (+287603 за сутки) по данным Worldometer на 7:55 8 августа 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 724081 (+6394) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6210599 (+93474) человек, из них 65019 (-233) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 12545630 (+187968) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 5095524 (+63246) случаями заражения, Бразилия – 2967064 (+49502), Индия – 2086864 (+61455), Россия – 877135 (+5241) и ЮАР – 545476 (+7292). Беларусь – на 39 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 63246, Индия – 61455, Бразилия – 49502, Колумбия – 9486, Перу – 8466. Беларусь (111) – на 88 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 164094, Бразилия – 99702, Мексика – 50517, Великобритания – 46511, и Индия – 42578. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1290, Бразилия– 1058, Индия – 940, Мексика - 819, Колумбия – 311. Беларусь – на 63 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 68614 случаев заражения коронавирусом и 583 смерти.