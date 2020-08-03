Тихановская хочет вернуть отправителям «лишние» деньги из избирательного фонда

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская хотела бы вернуть отправителям излишек денежных средств, перечисленных в ее избирательный фонд, но для этого нужны данные отправителей

«Для избирательного фонда кандидата в президенты РБ существует ограничение – 9. 000 базовых величин, это 243 тысячи рублей. Именно такую сумму мы можем израсходовать со счета. Нам поступило намного больше — у нас есть выписка со счета — 280 тысяч. Мы остановили сбор – потому что надо будет возвращать то, что останется. Так вот сейчас из этой суммы считается анонимными порядка 80 тысяч белорусских рублей. Это значит, что не хватает данных отправителя», - сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

По ее словам, штаб готов вернуть деньги отправителям и не хотел бы, чтобы эти деньги были перечислены в бюджет.

«Поэтому мы просим всех, кто перечислили деньги в избирательный фонд Светланы Тихановской и пока не выяснил их судьбу, обратиться к Марине, контактному лицу штаба Светланы по этому вопросу. Ее телефон: +375 29 831 9520». – говорится в сообщении.