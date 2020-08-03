Последнее обновление: 03.08.2020 13:07

В законодательстве Беларуси нет запрета на фотографирование своего бюллетеня

Нормы действующего избирательного законодательства Беларуси не установлен запрет на фотографирование избирателем полученного им избирательного бюллетеня, а равно и на другие действия с бюллетенями (повреждение, уничтожение или вынос с избирательного участка).

Об этом говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

Также избирательное законодательство не предусматривает никаких запретов на добровольную передачу избирателем фотографий избирательного бюллетеня (в том числе с отметкой за конкретного кандидата) третьим лицам.

Данные действия не влекут за собой ответственность за нарушение избирательного законодательства при проведении выборов (ст. 49 ИК, ст. 191, 192 УК, ст. 9.10 КоАП).

«Соответственно любые требования о прекращении данных действий избирателей со стороны членов избирательных комиссий, сотрудников милиции, других лиц, будут носить заведомо незаконный характер», - говорится в сообщении.

Правозащитники напоминают, что участие в досрочном голосовании является правом, а не обязанностью гражданина. Участие в выборах носит добровольный характер: избиратель сам решает принимать ли ему участие в голосовании. Если избиратель не находится по месту своего проживания и не может посетить участок в основной день выборов, он может проголосовать в любой из пяти дней досрочного голосования.

«Контроль, принуждение к участию в досрочном голосовании, как и в выборах в целом, является нарушением закона и влечет соответствующую ответственность», отмечают правозащитники.

Разъяснение правозащитников последовало после того, в как в информационных роликах в государственных СМИ говорится о том, что действующим избирательным законодательством Республики Беларусь не предусматривается фотографирование избирателем полученного им избирательного бюллетеня и передача фотографий третьим лицам.

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