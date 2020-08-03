Последнее обновление: 03.08.2020 09:41

ЦИК Беларуси отказал в установке на избирательных участках видеокамер

ЦИК Беларуси отверг предложение представителя штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской об установке за счет граждан на избирательных участках видеокамер, чтобы вести круглосуточную трансляцию.

В ответе ЦИК указывается, что "все члены избирательной комиссии" высказали мнение о том, что проект "не соответствует требованиям избирательного законодательства", а порядок его практической реализации не ясен.

В ЦИК утверждают, что Избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов. "Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует (…) не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности", - говорится в письме, подписанном главой Центральной избирательной комиссии Лидией Ермошиной.

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