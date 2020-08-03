Лукашенко обратится с посланием к парламенту и особо отобранным

Лукашенко все-таки 4 августа обратится с посланием к парламенту. Народ заменят группой особо отобранных граждан.

«Послание в этот раз прозвучит не в Овальном зале Дома правительства (как всегда было раньше), а во Дворце Республики. Пригласят более 2,5 тысяч человек со всей Беларуси. Начало в полдень», - сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщалось, послание было перенесено с 3 на 4 августа 2020 года. Официальная причина – доработка текста послания и, как теперь уже понятно, необходимость доставить в Минск порядка 2 тыс. политически подкованных человек.