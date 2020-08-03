Экс-директор ПВТ Валерий Цепкало написал открытое письмо лидерам 32 стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику». России в этом списке нет.

«Также от лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны. Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы», — говорится в письме.

Он также перечисляет цели оппозиции, среди которых прозрачность выборов, избрание Светланы Тихановской в качестве президента страны, освобождение всех политзаключенных, а также проведение новых выборов в срок от трех до шести месяцев с участием всех альтернативных кандидатов.

Цепкало напоминает, что в Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший «авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека».

Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президент, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».

Валерий Цепкало направил письмо президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Украины Владимиру Зеленскому, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьеру Армении Николу Пашиняну, а также лидерам Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран.

Цепкало в настоящий момент находится в Киеве.