У Лукашенко запутались в показаниях по поводу послания

В окружении Лукашенко случился информационный сбой: верноподданные запутались в показаниях, комментируя внезапный перенос послания к парламенту и народу.

Вплоть до сегодняшнего дня вся страна знала и говорила о том, что послание Лукашенко парламенту и народу будет озвучено 3 августа на совместной сессии двух палат парламента. Но пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, комментируя появившуюся в медиа пространстве информацию о переносе послания на 4 августа, заявила, что вся планета глубоко заблуждалась в планах белорусского правителя.

«Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с Посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства", - заявила Наталья Эйсмонт (цитата БелТА).

Доверенное лицо Лукашенко, лидер ЛДП Олег Гайдукевич сказал, что послание было запланировано на понедельник, 3 августа, но «депутатам довели, что [состоится] во вторник, в понедельник откроется внеочередная сессия» (цитата БелаПАН).

По словам Гайдукевича, причины переноса даты послания депутатам не пояснили.

На данный момент существуют две основные версии переноса послания – здоровье Лукашенко или неожиданная необходимость изменения текста послания.