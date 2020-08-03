Мацкевич: Гражданин Лукашенко, не отдавайте приказ стрелять – открытое письмо

Белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич обратился к Лукашенко с открытым письмом, в котором потребовал от белорусского правителя не отдавать преступные приказы.

«Это второе мое открытое письмо и.о. главы государства. Но сейчас мне труднее найти слова для его начала. Как я должен приветствовать человека, который заявил, что может отдать приказ стрелять в мирных людей?

Вы сказали, что будете любыми средствами защищать свою власть и, если потребуется, стрелять в народ. Да, я буду среди того народа, в который вы готовы стрелять, вместе с моим народом. Не вашим! В своих не стреляют.

Вы красуетесь на фоне водометов, тренирующихся разгонять демонстрации. По телевидению идут устрашающие сюжеты о неких боевиках, о готовящихся провокациях. Но провокаций мы можем ждать только от вас, от подчиненных вам структур.

Гражданин Лукашенко! Остановитесь!

Ваше время закончилось. Вы проигрываете женщине, которая всего лишь два месяца назад вошла в политику, да и то не по своей воле. Она за два месяца научилась говорить лучше, чем вы за 26 лет. Она говорит правду, говорит то, что думает, то, что понимает.

Вы же в каждой речи лжете. Вот и в своей ежегодной речи, которую вы перенесли с апреля на август, чтобы использовать в предвыборной пропаганде, будете лгать. Лгать про угрозу со стороны миролюбивого и позитивно настроенного общества.

Это вы угрожаете насилием, а люди выходят на мирные акции. Дисциплинировано стоят в очередях на пикетах или для того, чтобы подать жалобу в ЦИК и КГБ. Милиция по вашему приказу хватает мирных людей, не нарушающих никаких законов. Вы направили весь репрессивный аппарат против народа Беларуси. Под давлением собираете подписи за свое выдвижение, принуждаете к досрочному голосованию, угрожаете увольнением работникам даже не за протесты, а просто за невосторженный образ мысли. Вы и ваши органы придумываете несуществующих боевиков. Запугиваете и тех, кто против вашего правления, и тех, кто еще не до конца разочаровался в вас.

Вы вынуждали лгать про эпидемию коронавируса, искажая статистику. Общество самоорганизовалось для помощи медикам быстрее, чем неповоротливое государство. Лживость статистики заболеваемости стала очевидной всем. Но вы ни разу не отозвались добрым словом о тех, кто самоотверженно боролся с эпидемией, ни про врачей, ни про волонтеров, которые собирали деньги на помощь им, снабжали средствами защиты и аппаратами ИВЛ.

Вы ничего хорошего не сделали для страны за все 26 лет своего правления. Да, построены ледовые дворцы и другие спортивные сооружения. Но не вы их строили. Такие же дворцы и арены построены и в соседних странах. Там также проводятся международные соревнования на высоком уровне. И ни один президент Литвы, Латвии, Польши не ставит это себе в заслугу.

Да, обновляются наши города, реставрируются памятники архитектуры, но это делается во всех соседних странах. И делается руками общества, профессионалов и бизнеса. И в Беларуси все это делается не вами, а часто вопреки вам. И все делается лучше именно там, где вы не мешаете. Не вмешиваетесь со своими советами и указаниями, со своим контролем и нагоняем.

Все достижения цивилизации и культуры из-за вас приходят в Беларусь с опозданием на несколько лет по сравнению с соседями. Вы все тормозите, и все в стране делается только после того, как вы перестаете сопротивляться новому. Так было с опозданием введения сотовой связи года на два после Литвы и Латвии, задерживается развитее интернета, торговые центры и комплексы в Минске построены лет на десять позже, чем в Вильнюсе, Киеве, Варшаве.

Только отрезанные от мира потребители государственного телевидения могут верить в то, что у нас сельское хозяйство держится вашими указаниями, а в соседних странах оно разрушено. Но в любом гипермаркете можно видеть литовскую молочку, польские фрукты, украинские конфеты. Государственные СМИ лгут и искажают информацию.

Чтобы люди не могли знать правду, вы уничтожили в стране социологию, угробили общественные науки, подчинив науку идеологии.

Но вы не можете не знать хотя бы части правды. Вам докладывают о вашем рейтинге в 70 и более процентов. Но вы то знаете, что это ложь. Вы же сам заказчик этой лжи. О том, что вы это знаете, говорят ваши действия. Словами лгать легко — но поступки и действия вас выдают.

Лихорадочные усилия госпожи Ермошиной говорят сами за себя. Вы больше не верите в электоральную поддержку. Вы знаете, что утомили всех. Даже тех, кого еще удерживаете подкупом и угрозами.

Наивно было бы советовать вам уйти. Я знаю о тех петициях, декларациях партий и групп граждан, которые требуют от вас уйти, и понимаю, что вы не будете обращать на это внимания. Вы будете цепляться за власть всеми силами, использовать все средства. Я верю вам, когда вы говорите, что не отдадите власть никому.

У вас еще есть сила, административный ресурс, идеологическая пропагандистская машина. И пусть все это ваши подчиненные используют уже без энтузиазма, без вдохновения и очень халтурно, но по инерции это все еще срабатывает.

Вы можете и в этот раз сфальсифицировать результаты голосования. Можете обманом, шантажом, угрозами принудить многих голосовать так, как это нужно вам. Но эти «выборы» не действительны. Это не выборы. И вам никто не скажет это в ответ на ваше обращение к назначенным вам депутатам «парламента».

Поэтому я должен сказать это до того, как вы выступите перед вашими назначенцами. Это будет обращение к вашим назначенцам, к зависимым от вас людям, но не к народу. Чтобы вы могли обратиться к народу, вам нужно сначала услышать народ.

Вы не хотите слышать, что говорит Светлана Тихановская на предвыборных собраниях. Не слышите голос тысяч людей, которые приходят на эти собрания. В этом главная слабость любого диктатора. Диктаторы не только сами лгут, все назначенные диктатором исполнители тоже лгут. Лгут не только народу по приказу диктатора, но лгут и самому диктатору.

Помните Валерия Цепкало? Он был вашим человеком. Он лгал вам, пока был вашим. Но он всё знал. Заговорил только тогда, когда вы отстранили его от ПВТ, от дела, которое он у вас выпросил.

Помните бизнесмена Прокопьева? Он молчал до тех пор, пока не продал весь бизнес и не спрятался в соседней стране. Но он всё знал и тогда, когда молчал.

Вы будете произносить свою пафосную речь перед назначенными вами депутатами палат, они будут молча слушать, изображать деланный интерес на лицах, Марзалюк может быть даже смахнет скупую слезу. Но они тоже всё знают и понимают.

У вас осталась только видимость силы. И ложь ваших же подчиненных. Когда-то это погубило Вячеслава Кебича. Тому лгали все — и министры, и местные чиновники. Он думал, что всё у него в порядке. То же самое теперь происходит с вами.

Я не советую вам уйти. Это не в вашем характере.

Я советую, нет, требую — НЕ ОТДАВАЙТЕ ПРИКАЗ СТРЕЛЯТЬ!

Такой ценой вы не сохраните свою власть, а только отсрочите свой неминуемый конец. Ну, и войдете в историю Александром Кровавым

Услышьте хоть сейчас голос общества. Общество никогда не бывает единодушным. Общество всегда разное. Но это народ, который является сувереном. Его должен слышать и законный президент, и даже узурпатор власти. Я не люблю коллективных писем и обращений, не могу говорить за всё общество, но это требование сейчас поддержат практически все — даже те, кому может быть отдан приказ стрелять.

После 9 августа, после «выборов», которые не являются выборами, необходимо начинать говорить с гражданским обществом. Перестать вещать — начинать слушать и слышать. Вступив в диалог с обществом, можно возвращать страну в правовое поле. Переучреждать государство.

Вы все еще можете стать участником возрождения страны. Если начнете диалог. А можете оказаться вне игры. Еще есть целая неделя для принятия рационального политического решения.

Не буду заканчивать церемониальным выражением уважения к адресату. Нет у меня этого уважения к тому, кто может отдать приказ стрелять в меня, я ведь тоже буду на Площади.

Владимир Мацкевич, гражданин Республики Беларусь».