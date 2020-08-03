Калинкина: Лукашенко уже давно в торге с Западом

Лукашенко пошел на выборы-2020 в роли защитника белорусского суверенитета, заодно используя антироссийскую риторику для запугивания людей. Такое мнение озвучила главный редактор интернет-издания «Белорусский партизан» Светлана Калинкина в интервью газете «КоммерсантЪ».

«…на эти выборы Лукашенко решил пойти как защитник белорусского суверенитета. Он уже давно в торге с Западом использует эту тему — мол, только он может защитить Беларусь от России, так как он сильный, опытный политик, а любой другой, который придет, сразу вынужден будет сдаться Путину», - сказала Калинкина.

«Уже не первый год он так преподносит ситуацию — и во внутренней политике, и во внешней, и в общении с западными дипломатами. Сейчас на президентских выборах эта тема для белорусского избирателя не сработала, но, видимо, остаются еще надежды использовать ее для Запада — показать, что тут готовился чуть ли не государственный переворот, а Лукашенко защитил страну от «зеленых человечков» из России. Видимо, у него такая надежда есть», - отметила она.

«А с другой стороны, не исключаю, что он просто хочет просто запугать людей,— снайперами, терактами, боевиками,— чтобы никто не выходил на улицы, не ходил на акции протеста, чтобы все сидели дома», - отметила Калинкина.

Комментируя историю с задержанием в Беларуси 33 «бойцов ЧВК Вагнера», Калинкина уверена, что авторы этой авантюры находятся в Минске: «Мне кажется, что это просто было использовано для нагнетания истерии. Другой вопрос, кто это делает. Это пугают Лукашенко белорусские силовики — что я не исключаю,— потому что они умеют эксплуатировать страхи Лукашенко и таким образом набирать себе вес, каждый раз рассказывая, что кругом заговоры, покушения, боевики и так далее. Или это сам Лукашенко так решил поиграть с Западом».