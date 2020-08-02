Тысячи пришли на митинги Тихановской в Бресте и Барановичах

В Бресте, в парке Воинов-интернационалистов, проходит предвыборный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

По оценке брестского правозащитника Романа Кисляка, по состоянию на 15:00 в митинге участвовало около 8 тысяч человек, передает БелаПАН.

25 июля в Бресте на этой же площадке прошел агитационный пикет в поддержку Тихановской без ее участия. В нем приняло участие более 2,5 тыс. человек.

Ранее сегодня Тихановская провела митинг в Барановичах, на котором, по подсчетам правозащитников, собралось примерно 7,4 тыс. человек.