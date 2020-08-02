Мацкевич: Разборки на этой стороне баррикады - саботаж и поддержка диктатуры

Белорусский методолог Владимир Мацкевич, критично относящийся к нынешней избирательной кампании, и выступавший до недавнего времени за созыв Учредительного собрания по разработке конституции и учреждению нового государственного устройства, заявил, что готов поддержать всех, кто борется с режимом, ради смены режима.

«Вы хотите избавиться от диктатуры? Если да, то не копайтесь в недостатках тех, кто сейчас на передовой борьбы с диктатурой! Да, избрана не самая лучшая стратегия. Да, нет идеального политика. Идеальными бывают только диктаторы. Тоскуя по идеалу мы оставляем власть Лукашенко», - заявил Мацкевич в fаcebook.

«Нам необходимо сменить режим, подорвать его легитимность. А дальше будем учиться контролировать каждого, кого избираем хоть куда-то, от депутата сельсовета, до президента», - добавил он.

«Я предлагал лучший план и порядок действий на 2020 год. А мне рассказывали, что я мудак, старпёр, теоретик, и ещё много всего. Предлагаемый план ни разу нигде не обсуждался всерьёз, но был отвергнут. Когда я увидел, что у моего плана нет шансов, признал реальность, меня начали обвинять в отказе от принципов, чуть ли не в предательстве», - возмутился он.

«Я страстно хочу перемен, хочу разрушить диктатуру, хочу свободы и демократии в Беларуси. Я был бы самовлюблённым долдоном, если бы продолжал настаивать на том, что я прав. Я готов поддержать всех, кто борется с режимом. Нам нужна победа. Не мне, а нам. А разборки на этой стороне баррикады за неделю до решающих событий - саботаж и поддержка диктатуры», - констатировал Мацкевич.