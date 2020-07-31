Последнее обновление: 31.07.2020 15:06

В Беларуси запрещена реклама Тихановской

Власти Гомельской области подписали с кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской договор на размещение рекламных билбордов, а на следующий день передумали его выполнять.

«Вчера, 30 июля, кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская подписала договор с государственной организацией «Гомельоблреклама» на размещение рекламных плакатов на семи билбордах по Гомельской области», - сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Однако сегодня, 31 июля, директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, поскольку Гомельский облисполком запретил это делать, мотивируя тем, что ему срочно потребовалось разместить 7 плакатов социальной рекламы», - сообщила Красулина.

Предприятие "Минскреклама" отказалось рассматривать даже возможность размещения, ссылаясь на то, что социальная реклама важнее выборов.

«Мы обращались и к частным компаниям в Бресте, Гродно, Минске, Гомеле. Везде отказ -- из-за противодействия исполнительной власти», - сообщила пресс-секретарь Тихановской.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование