В Беларуси запрещена реклама Тихановской

Власти Гомельской области подписали с кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской договор на размещение рекламных билбордов, а на следующий день передумали его выполнять.

«Вчера, 30 июля, кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская подписала договор с государственной организацией «Гомельоблреклама» на размещение рекламных плакатов на семи билбордах по Гомельской области», - сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Однако сегодня, 31 июля, директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, поскольку Гомельский облисполком запретил это делать, мотивируя тем, что ему срочно потребовалось разместить 7 плакатов социальной рекламы», - сообщила Красулина.

Предприятие "Минскреклама" отказалось рассматривать даже возможность размещения, ссылаясь на то, что социальная реклама важнее выборов.

«Мы обращались и к частным компаниям в Бресте, Гродно, Минске, Гомеле. Везде отказ -- из-за противодействия исполнительной власти», - сообщила пресс-секретарь Тихановской.