Последнее обновление: 30.07.2020 20:03

Тихановская опровергла связь с задержанными в Беларуси «боевиками ЧВК»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ни она, ни ее муж Сергей Тихановский не имеют никакого отношения к россиянам, которых местные спецслужбы считают российским наемникам, прибывшими в Беларусь для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.

Об этом Тихановская заявила Reuters.

Ранее Следственный комитет Беларуси сообщил, что задержанные 29 июля «боевики» ЧВК Вагнера проходят по тому же делу, что и белорусский политик Николай Статкевич и Сергей Тихановский. Их обоих обвинили в подготовке массовых беспорядков на территории страны.

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