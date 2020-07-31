Доверенное лицо Канопацкой обвиняет Тихановскую … в политической борьбе

Доверенное лицо Анны Канопацкой, Игорь Ляльков обвинил штаб Светланы Тихановской в попытке выбить Канопацкую из президентской гонки.

"В ЦИК поступили десятки жалоб на Анну Канопацкую с требованием снять ее с выборной гонки по надуманным причинам. Все эти жалобы написаны по одному шаблону. Это один и тот же текст, подписанный разными людьми. По информации ЦИК, это люди из команды Светланы Тихановской. По неофициальной информации текст жалобы распространялся штабом Тихановской среди сторнников. На основе этих жалоб ведется проверка, и результатом этой проверки может стать снятие госпожи Канопацкой с выборов», - посетовал Ляльков в интервью Радио Свабода

Под надуманными причинами Ляльков подразумевает информацию о проживании Анны Канопацкой за пределами Беларуси в последние 10 лет. Об этом в соцсетях сообщил бывший помощник Канопацкой Тихоненко, утверждающий, что Евросоюз аннулировал визу Канопацкой.

Ляльков заявил, что информация об аннулировании визы и о том, что Канопацкая 2 года проживала в Германии, не соответствует действительности.