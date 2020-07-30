Тихановская поблагодарила МВД за усиление мер безопасности на митинге

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила МВД за усиление мер безопасности на митингах в ее поддержку.

"Спасибо сотрудникам МВД - они будут охранять гостей на наших пикетах и у нас усилилась организация. Все будет лучше и будем чувствовать себя более защищенными на наших пикетах", - сказала Тихановская в прямом эфире "Радио Свобода" перед масштабным митингом в Минске, на который собрались несколько тысяч человек, передает Интерфакс-Запад.

По оценке корреспондента "Радио Свобода", в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске собрались 7-10 тыс. человек. По данным правозащитников, на митинге в Минске присутствуют не менее 25 тысяч человек.

Очевидцы сообщают, что в месте проведения митинга предприняты усиленные меры безопасности и место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с утра 30 июля обнесли металлическими ограждениями. На входе установлены рамки досмотра.