В Минске приговорили к административным арестам задержанных возле КГБ

В районных судах Минска начались разбирательства административных дел задержанных в здании КГБ и около него 28 июля.

Как сообщалось, в тот день люди понесли заявления в КГБ, чтобы стать поручителями за Виктора Бабарико. Однако вместо приема документов их отправляли в автозаки.

Было задержано около 50 человек, среди которых более 10 журналистов. Журналистов и большую часть граждан отпустили без составления протоколов, однако около десятка человек оставили в изоляторе временного содержания до суда, сообщает правозащитный центр «Весна».

Итоги судов над задержанными возле КГБ: Дмитрий Борейчук - 14 суток, Артем Кармес -15 суток, Владислав Лущинский – 15 суток, Александр Василевич - 14 суток ареста, Владимир Иванов - 14 суток ареста, Виктор Марков - 15 суток, Сергей Коломенкин - 15 суток, Андрей Лукашевич - 15 суток; Юрий Корзун, Юрий Кузнецов и Алексей Скрипник – нет информации.