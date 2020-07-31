Тихановская опередила Лукашенко по величине избирательного фонда

Общая сумма избирательных фондов кандидатов в президенты на 29 июля составила 534 294,15 рубля. За последнюю неделю на счет кандидатов поступили 235 353,86 рубля, следует из данных ЦИК РБ.

На 1-е место по величине избирательного фонда вышла Светлана Тихановская с 268 648,28 рубля, из которых 216 870,83 рубля поступили за последнюю неделю.

На втором месте Александр Лукашенко с 254584,87 рубля (16590,03 рубля за последнюю неделю). Далее, в порядке убывания следуют Андрей Дмитриев - 4254 рубля (+1692), Анна Канопацкая — 4207 рубля (+201), Сергей Черечень — 2600 рублей (0).

Кандидаты израсходовали в общей сложности 145 516,28 рубля. Тихановская потратила 77 942,54 рубля (29% фонда), Лукашенко – 57161,52 рубля (22,5% фонда), Канопацкая — 4163,18 рубля (99% фонда), Дмитриев — 3747,46 рубля (88,1% фонда), Черечень - 2501,58 (96,2% фонда).