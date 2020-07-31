Не менее 63 тыс. человек побывали на встрече Тихановской с избирателями

Большой митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, прошедший вечером в четверг, 30 июля, посетили не менее 63 тыс. человек, сообщил правозащитный центр «Весна»

Подсчет проводила волонтерская инициатива наблюдения #ControlBY, которая действует в Беларуси с 2012 года.

«Абноўленыя дадзеныя #controlby ад усіх "людзей у блакітных камізэльках"! З 17:30 да 20:30 па падліках нашых назіральнікаў і назіральніц на мітынг прыйшло не меньш 63 000 чалавек!». – сообщила #ControlBY.

Волонтеры пообещали сегодня разъяснить, как проводится подсчет и откуда появляются такие цифры.

Из-за ситуации с задержанием "боевиков" власти приняли решение организовать усиленные меры безопасности в месте проведения пикетов. Поэтому еще утром 30 июля парк Дружбы Народов был обнесен металлическими ограждениями.

Также утром 30 июля госсекретарь Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты в ЦИК заявил, что в стране на свободе находится 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, из этого есть риск в основном на массовых мероприятиях. Равков предупредил, что кроме заграждений на митингах будут стоять рамки и будет проводиться досмотр пришедших на мероприятие.

ГУВД Мингорисполкома предупредил также об усиленных мерах безопасности на митинге в парке Дружбы народов и о том, что всех пришедших будут снимать на камеру. А за несколько часов до начала митинга недалеко от парка Дружбы народов собрались десятки автозаков, автобусов с сотрудниками ОМОНа и сотрудниками милиции.

Несмотря на огромное, по меркам Беларуси, число участников мероприятия и силовиков на данный момент не поступало сообщений о каких-либо происшествиях или задержаниях.